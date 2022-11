Spotify annonce la disponibilité d’une nouvelle version de son application Apple Watch. Elle comprend quelques améliorations pour faciliter la tâche aux utilisateurs avec l’usage au quotidien.

La mise à jour de l’application Spotify pour l’Apple Watch comprend un accès plus facile à la musique et aux podcasts avec un nouveau design pour l’interface de la rubrique Bibliothèque. La nouvelle version permet également de télécharger plus facilement de la musique pour une écoute hors ligne. Spotify a aussi revu l’interface avec des illustrations d’album plus grandes, de nouvelles animations et plus encore.

Spotify a annoncé les nouveautés sur son blog. Par contre, le service de streaming reste silencieux concernant sa future offre HiFi qui permettra d’avoir l’audio sans perte. C’est déjà disponible sur Apple Music, et ce sans surcoût. Chez Spotify, cela devrait coûter 20€/mois, soit le double de l’abonnement actuel, si l’on s’en tient à un récent sondage envoyé par la plateforme à certains utilisateurs.

Pour rappel, Spotify avait promis une offre HiFi en 2021. Mais il y a eu de nombreux retards et ce n’est toujours pas disponible. Il se murmure en coulisses que l’offre équivalente d’Apple sans surcoût a surpris Spotify, ce qui l’a obligé à revoir ses plans.

Concernant l’application Apple Watch de Spotify, elle est disponible au téléchargement sur l’App Store.