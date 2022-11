Apple ne fournit aucun chiffre concernent son service par abonnement Apple Arcade, l’un de rares services par ailleurs à avoir échappé à l’envolée tarifaire. Difficile donc de savoir si Apple Arcade est un succès ou un flop magistral, mais voilà que Miles Jacobson, l’un des principaux développeurs de Football Manager 2023 Touch (qui vient de débarquer dans Apple Arcade), livre une info pour le moins intéressante : »On m’a dit que c’était un nombre d’abonnés à 9 chiffres, je n’ai aucune idée si ces chiffres sont corrects ou pas ». A neuf chiffres, soit à minima 100 millions d’abonnés au service. Ce score élevé n’est pourtant pas improbable dans la mesure où le nombre d’abonnés pourrait inclure les abonnements en période d’essai ou ceux dans le pack Apple One.

Même si les 100 millions d’abonnés (voire plus) sont un peu « gonflés », il ne serait finalement pas étonnant qu’Apple Arcade ait tout de même réussi à attirer des dizaines de millions de joueurs, et ce pour plusieurs raisons. Il y a d’abord quelques indices que le service se porte bien, comme les rentrées mensuelles désormais très régulières (4 sorties par mois) ou le lancement d’une Apple TV 4K avec un processeur A15 enfin capable d’encaisser la charge des plus gros jeux du service. Au-delà, le service affiche un rapport qualité prix intéressant, car oui, pour 4,99 euros, Apple Arcade propose une sacrée variété de jeux, et de bons jeux pour peu qu’on n’en reste pas à l’équation un peu bêta « vrais jeux = AAA ». La compatibilité avec les manettes Xbox et PlayStation ont aussi sans doute facilité le côté « plateforme d’appoint » pour joueurs plutôt casus (mais pas que…).