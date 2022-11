La saison 3 de Mythic Quest, l’excellente série de comédie d’Apple TV+, débarque dès demain 11 novembre sur le service par abonnement d’Apple. La firme de Cupertino se fend pour l’occasion d’une featurette qui rappelle les enjeux de la saison 3 (attention spoilers à venir). Pour rappel donc, la saison 3 démarre avec une scission : Ian (Rob Mcelhenney) et Poppy (Charlotte Nicdao) quittent leur studio d’origine pour fonder un nouveau studio aux ambitions démesurées. Les deux compères, qui ne cessent d’être d’accord sur rien et sur tout à la fois, sont bientôt rejoints par d’autres membres de l’équipe.



La featurette d’Apple rappelle les rôles de chaque personnage (il y en a beaucoup) et nous permet aussi de découvrir au passage le visage de Morgan Ganz, l’excellente scénariste de la série (et incidemment productrice exécutive). On comprend rapidement que la saison sera beaucoup plus tournée vers la dynamique du duo Ian et Poppy, en espérant que ce choix ne fera pas perdre à la série son aspect choral et sa capacité à nous faire partager des moments de vie de plusieurs des membres du studio.