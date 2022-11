Le dernier lockdown (confinement) de l’usine Foxconn de Zhengzhou en Chine a lourdement pénalisé la production d’iPhone 14 et d’iPhone 14 Pro. L’usine de de Zhengzhou est en effet le plus gros site de production d’iPhone dans le monde et les moindres retards dans les commandes peuvent avoir un impact rapide sur les délais de livraison. Apple a déjà averti de l’allongement de ces délais (une première dans l’histoire du fabricant) et c’est désormais au tour de Foxconn de lancer un avertissement sur résultats.

Hon Hai Precision Industry Co. (Foxconn) a ainsi prévenu les investisseurs que ses bénéfices pour le troisième trimestre n’étaient pas encore estimés (ce qui n’est pas très bon signe) et que le chiffre d’affaires serait inchangé par rapport à l’an dernier, alors même que les estimations précédentes tablaient sur une croissance forte des revenus. L’intervalle de temps très court entre le communiqué d’Apple et celui de Foxconn laisse entendre que l’impact du lockdown a été aussi rapide que brutal. Des employés qui ont fui le site racontent que les conditions de travail à l’intérieur de l’usine sont proches du chaos, au point que Foxconn au doublé les bonus salariaux afin de motiver les ouvriers à rester à leur poste.