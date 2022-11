Apple a publié une nouvelle vidéo sur sa chaîne YouTube qui fait partie de la campagne Shot on iPhone et qui se focalise sur le mode Action des iPhone 14. Dans la vidéo, Apple met en avant les iPhone 14 Pro, mais le mode est également disponible sur les modèles non-Pro.

Selon les dires d’Apple, le mode Action des iPhone 14 (Pro) permet de réaliser des vidéos très fluides et s’adapte aux secousses, aux mouvements et aux vibrations importantes, y compris pour les séquences filmées dans le feu de l’action.

La vidéo d’Apple publiée sur YouTube fait la démonstration d’un certain nombre de prises de vue avec le mode Action de l’iPhone 14 Pro en utilisant la rotation à 360 degrés, le suivi aérien et plus encore. Chaque démo comprend une comparaison de la vidéo avec et sans le mode Action activé, ce qui montre clairement la différence et les avantages de la fonction.

Pour activer le mode Action, ouvrez l’application Appareil photo sur votre iPhone 14/14 Plus/14 Pro/14 Pro Max, choisissez le mode Vidéo puis touchez l’icône avec le personnage en train de courir. Vous pouvez ensuite choisir la définition de la vidéo, ainsi que le nombre d’images par seconde. Il ne reste plus qu’à lancer l’enregistrement une fois que tous les réglages sont configurés.