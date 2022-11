Apple Music teste l’affichage des paroles synchronisées au niveau de sa version Web. C’est accessible pour le moment avec la version bêta, cela arrivera plus tard pour tout le monde.

Les utilisateurs sur iPhone et iPad peuvent profiter des paroles synchronisées depuis 2019. Elles ont débarqué sur Mac un an plus tard. Et voilà maintenant que la version Web d’Apple Music s’y met.

L’interface reprend celle des paroles de chansons disponibles dans l’application Apple Music sur iPhone, iPad et Mac. Les paroles défilent en même temps que la musique sur le côté droit de l’écran, de quoi avoir l’équivalent d’un karaoké. Il est également possible de cliquer sur une phrase en particulier pour écouter ce passage précis.

Il suffit de cliquer sur l’icône avec la bulle de dialogue dans la barre d’outils, à côté de votre photo de profil, pour afficher les paroles en temps réel sur la version Web d’Apple Music. La version bêta est accessible depuis l’adresse beta.music.apple.com.

La version Web d’Apple Music comprend un certain nombre de fonctionnalités identiques à celles offertes par l’application du service de streaming musical sur iPhone, iPad et Mac. Certains utilisateurs préfèrent la version Web à l’application dédiée car elle est dépourvue d’une grande partie de la lourdeur d’iTunes. De plus, c’est un moyen d’y avoir accès partout, notamment sur son lieu de travail où il n’est pas toujours possible d’installer des applications.