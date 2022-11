Apple a eu la main très lourde : la société d’analyse Finbold nous informe que lors du troisième trimestre 2022, la firme de Cupertino a retiré de l’App Store un nombre record d’apps, soit plus de 540 000 exactement ! Il y avait 2,18 millions d’apps dans l’App Store à la fin du second trimestre, il y en a désormais 1,64 million soit une diminution de 24,79% ! Il faut remonter au troisième trimestre 2015 pour retrouver un nombre d’apps aussi « faible », le score le plus élevé ayant été atteint lors du premier trimestre 2021 avec 2,22 millions d’apps disponibles alors dans la boutique. On notera que ces retraits d’apps sont réguliers puisqu’Apple passe la « tondeuse à apps » chaque trimestre.

Suite à cette coupe sombre « record », l’App Store compte désormais deux fois moins d’apps environ que le store concurrent Google Play (3,55 millions d’apps). Il n’y a pas trop de regret à avoir cependant pour les apps supprimées, qui sont quasi exclusivement des applications sans aucune mise à jour depuis plusieurs trimestres (et non fonctionnelles pour une bonne part) ou qui ne respectent pas les guidelines d’Apple.