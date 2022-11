Aujourd’hui a marqué la disponibilité de la série Drôle de science (Circuit Breakers en anglais) sur Apple TV+. À cette occasion, Apple a publié une featurette sur YouTube pour donner un aperçu du programme et vous donner envie de le regarder.

Drôle de science est une série d’anthologie avec des épisodes d’une demi-heure sur des collégiens dans un futur proche qui utilise la science-fiction comme toile de fond pour raconter des histoires universelles sur le fait de grandir. La série a été créée par Melody Fox et le producteur exécutif Matt Hastings a réalisé trois épisodes de la saison, dont le premier.

Chaque épisode présente une version de science-fiction d’histoires auxquelles les enfants peuvent s’identifier, afin que les enfants et les familles se demandent comment ils agiraient dans chaque situation unique. La bande-annonce met en lumière les sept histoires distinctes, avec au casting Callan Farris, Veda Cienfuegos, Cole Keriazakos, Maz Jobrani, Cale Ferrin, Quincy Kirkwood, Arielle Halili, Gavin MacIver-Wright , Khiyla Aynne, Maya McNair et plus encore.

La série est produite par Matt Hastings, Andrew Orenstein, Sarah Haasz, David Michel et Cécile Lauritano de Cottonwood Media, Anthony Leo et Andrew Rosen d’Aircraft Pictures, et Todd Berger. Melody Fox et Gillian Horvath sont les co-producteurs exécutifs.

Sept épisodes sont disponibles avec la saison 1 de Drôle de science. Tous sont disponibles dès aujourd’hui.