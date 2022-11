Le site FlatpanelsHD a passé en revue dans un long test le boitier Apple TV 4K 2022, et sans trop de surprise, les principales améliorations concernent la réactivité et les performances graphiques globales. Ainsi, et malgré les 4 cœurs de GPU embarqués par le A15 (contre 5 cœurs de GPU sur l’iPhone 13 Pro et l’iPhone 14), l’Apple TV 4K 2022 affiche des perfs globales de 1 tflops en calculs graphiques, soit trois fois plus que les 0,38 tflops de la Nintendo Switch et pas très loin des 1,3 tflops de la Xbox One !

En revanche, on se gardera bien de comparer les scores du petit boitier noir aux 9-10 tflops (dynamiques) de la PS5 ou aux 12 tflops de la Xbox Series X. Les tests menés permettent aussi de conclure qu’en mono cœur, le CPU du A15 explose les scores du CPU des dernières consoles, mais que la PS5 fait mieux en multicoeurs…parce qu’elle a plus de cœurs tout simplement (8 cœurs au lieu de 4).

Ce gros boost de puissance (x2 par rapport à une Apple TV 4K première gen) ne sera pas du luxe pour le service Apple Arcade, qui propose tout de même quelques « gros » titres assez demandeurs en ressources (comme le NBA 2K 2022 Arcade par exemple).