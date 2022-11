Rien ne va plus si l’on en croit les analystes de la banque d’affaires JP Morgan. Ces derniers estiment que la disponibilité de l’iPhone 14 Pro/Po Max ne retournera pas à la normale cette année, ce qui signifie que les tensions sur le stock devraient persister jusqu’aux fêtes de Noël. Le confinement de l’usine de Zhengzhou et le chaos qui s’en est suivi rendrait difficile l’appréciation réelle de la situation sur place, mais l’augmentation rapide des délais de livraison laisse comprendre que l’impact a été rapide et massif. De fait, si l’on commande un iPhone 14 Pro 256 Go sur l’Apple Store en ligne français, les délais de livraison se situent dans une fourchette comprise entre le 13 et le 20 décembre. Le moindre retard supplémentaire, et il n’y a plus d’iPhone sous le sapin.

Les analystes de JP Morgan sont en revanche un peu plus optimistes concernant la disponibilité des autres modèles d’iPhone, ce qui pourrait permettre à Apple de lisser ses résultats sur la période. Dans tous les cas de figure, les analystes s’attendent à ce que le chaos dans l’usine de Zhengzhou ait des conséquences « probablement substantielles » sur les résultats d’Apple pour le Q4 2022. Les ventes d’iPhone 14 Pro devraient être de 5 millions d’unités en deçà de l’objectif initial d’Apple et les ventes des autres modèles devraient se situer 3 millions d’unités en deçà de l’objectif. En tout et pour tout, Apple devrait écouler environ 74 millions d’iPhone sur le Q4, contre un objectif antérieur de 82 millions d’unités.

En revanche, les ventes devraient augmenter sur le Q1, de 56 à 61 millions d’unités. JP Morgan entrevoit un volume de vente global d’iPhone de 237 millions d’exemplaires pour l’année 2023, une prévision en baisse de 2 millions d’unités par rapport aux ventes de cette année (-4%). Pour le Q4, les analystes de JPM parient sur un CA de 121 milliards de dollars , soit une baisse de 3% du chiffre d’affaires d’Apple sur un an.