Apple TV+ a mis en ligne une bande-annonce pour Night of the Lights, un épisode spécial du programme Fraggle Rock : l’aventure continue qui verra le jour le 18 novembre, à savoir ce vendredi.

C’est la Nuit des Lumières, la fête la plus Fraggily de l’année, et Rock est rempli de chansons et de joie. Lorsque Jamdolin encourage Wembley à faire un vœu spécial, les Fraggle partent à l’aventure pour trouver la lumière la plus brillante et, peut-être, la véritable signification de cette fête.

La série, venant de la Jim Henson Company, est produite par Lisa Henson, Halle Stanford, John Tartaglia, Matt Fusfeld et Alex Cuthbertson. Dave Goelz et Karen Prell assurent la co-production. Harvey Mason Jr. est le producteur exécutif de la musique. L’épisode spécial est produit par Ritamarie Peruggi.

En plus de Fraggle Rock : l’aventure continue, le partenariat d’Apple avec la Jim Henson Company comprend Harriet l’espionne, la première adaptation animée du célèbre roman pour enfants. On retrouve aussi Slumberkins : un monde tout doux, un programme d’animation mêlant marionnettes et 2D de la marque d’apprentissage émotionnel pour enfants bien-aimée, qui donne aux enfants les moyens d’être attentionnés, confiants et résilients. Et il y a d’autres cours-métrages, toujours dans l’univers de Fraggle Rock.