Apple TV+ se place en force pour les Royal Television Society Awards. Les séries Slow Horses, Bad Sisters, et The Essex Serpent se retrouvent nominés pour la cérémonie anglaise, tout comme l’excellente série documentaire Planète Préhistorique. Dans le détail, Slow Horses et Bad Sisters se retrouvent en compétition dans la catégorie de la meilleure bande originale. Pour rappel, le thème principal de Slow Horse est de Mick Jagger et la musique du compositeur Daniel Pemberton tandis que le thème musical ainsi que la BO de Bad Sisters sont signés de Tim Phillips & PJ Harvey.

The Essex Serpent et sa boite de production See Saw Films récoltent une nomination dans la catégorie « meilleur Design, Titre, et Production », la série de comédie Trying est nommée dans la catégorie du meilleur son, et Planète Préhistorique concoure sans surprise dans la catégorie des meilleurs effets visuels. A noter tout de même qu’Apple est l’un des sponsors des prochains RTS Craft and Design Awards (pas de mauvaises pensées…). La cérémonie se déroulera le 5 décembre prochain à Londres.