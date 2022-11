Apple TV+ a mis en ligne la bande-annonce pour la saison 2 de sa série d’anthologie Little America. Elle fera ses débuts dans moins d’un mois sur la plateforme de streaming.

Little America est influencée par des histoires vraies présentées dans le magazine Epic de Vox Media et vise à partager et à célébrer les histoires drôles, romantiques, sincères, inspirantes et surprenantes d’immigrants du monde entier vivant en Amérique. Inspirée d’histoires vraies d’immigrants du monde entier qui poursuivent leur rêve américain, la deuxième saison présentera des performances de Phylicia Rashad, Alan S. Kim, Ki Hong Lee et plus encore.

Outre Lee Eisenberg et Siân Heder, les producteurs exécutifs de la série sont Kumail Nanjiani, Emily V. Gordon, Alan Yang, Natalie Sandy, Joshuah Bearman d’Epic Magazine, Joshua Davis et Arthur Spector. La série est produite pour Apple TV+ par Universal Television, une division d’Universal Studio Group.

La saison 2 de Little America fera ses débuts le 9 décembre prochain sur Apple TV+. Il y aura huit épisodes au total et les huit seront disponibles le 9 décembre. Le service de streaming a l’habitude de proposer un nouvel épisode chaque semaine, mais ce ne sera pas le cas ici avec tout qui arrivera le même jour.