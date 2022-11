Apple TV+ fait la promo de ses nouveaux contenus, et de façon plutôt originale. Cela faisait un certain temps qu’on avait plus eu droit à un karaoké d’une des chansons de la série animée musicale Central Park. C’est désormais chose faite avec « Touched Us (With His Hot Dogs) », une chanson qui met à l’honneur l’un des personnages de la saison 3, Louie, un vendeur de hot-dogs. Les aventures de la famille Tillerman valent vraiment le coup d’être vues : les 13 épisodes de la saison 3 sont disponibles dans Apple TV+.

On continue la tournée des popottes audiovisuelles avec une vidéo de trivia mettant en scène les jeunes acteurs de la série pour ados Drôle de Science (Circuit Breakers). Ces derniers doivent deviner à quoi servent des appareils anciens après les avoir manipulés. Un simple papier carbone ou un magnéto à cassettes devient un objet quasiment extra-terrestre dans les mains de la jeune génération. Les personnages joués parce ces jeunes acteurs se servent de technologies beaucoup plus futuristes dans la série Drôle de Science, qui est bien sûr disponible sur Apple TV+.