Il était temps : le moteur de recherche français Qwant était jusqu’ici uniquement disponible sur iOS et macOS via une application dédiée. L’éditeur de Qwant vient de proposer une nouvelle extension qui permet d’utiliser ce très bon moteur directement dans Safari, sur iOS (15) comme sur macOS (10.14) ! L’extension est téléchargeable gratuitement dans l’App Store et le Mac App Store (Lien Gratuit). Une fois que l’extension est installée, il suffit de renseigner ce que l’on souhaite dans la barre de recherche de Safari, et Qwant fournira les résultats idoines ! Si l’on souhaite retrouver le moteur par défaut, il suffit alors de retirer l’extension ou l’app de cette dernière.

Pour rappel, le moteur de recherche Qwant a été créé en 2011 (déjà) et continue 10 ans plus tard à être l’un des rares moteurs « qui ne trace pas l’utilisateur à des fins publicitaires, ni ne revend de données personnelles » (source Wiki). C’est aussi un moteur dont les résultats se veulent impartiaux, avec le moins de biais possibles (que ces biais soient commerciaux ou autre). Depuis le mois de juin de cette année, une nouvelle extension bloque les cookies et les traqueurs sur les sites internet visités.