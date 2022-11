Craig Federighi, le vice-président chargé d’iOS et de macOS, a reconnu qu’Apple ne proposait pas réellement une expérience optimale en ce qui concerne les bêtas d’iOS, macOS, tvOS et watchOS, et les interactions avec les développeurs et testeurs publics.

Un lecteur de MacRumors a contacté Craig Federighi par e-mail, se plaignant que le programme de bêta d’Apple n’écoute pas les commentaires et suggestions des utilisateurs. Il se trouve que des remarques sont complètement ignorées, alors qu’il peut s’agir de commentaires détaillés ou de bugs notables qui sont toujours là avec la version finale.

Pour faire part de leurs commentaires à Apple, les testeurs peuvent utiliser l’application Assistant d’évaluation (qui est préinstallée avec les bêtas) et fournir des informations sur les bugs qu’ils rencontrent ou une suggestion. Souvent, les commentaires des utilisateurs de la version bêta restent sans réponse de la part d’Apple. « Je reconnais que l’approche actuelle ne donne pas à de nombreux membres de la communauté ce qu’ils souhaiteraient en matière d’interaction et d’influence », admet Craig Federighi. « Nous n’avons pas encore trouvé comment y parvenir de manière pratique et constructive. Nous allons continuer à réfléchir », poursuit-il.

Apple a déjà opéré à des changements avec de précédentes bêtas suite à de nombreux retours d’utilisateurs. Ce fut notamment le cas l’année dernière avec Safari sur macOS Monterey ou plus récemment avec Stage Manager sur iPadOS 16. Mais cela s’est surtout produit quand il a eu plusieurs articles de différents sites et pas uniquement avec les critiques des testeurs.

À voir donc si l’application Assistant d’évaluation va complètement évoluer en 2023 avec iOS 17 et macOS 14 pour proposer une meilleure interaction.