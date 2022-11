Le jeu de stratégie Civilization VI sur iOS (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad) aura enfin droit au Leader Pass déjà disponible pour la version PC. Ce nouveau DLC payant dégorge littéralement de packs en tous genres, de quoi redonner de l’intérêt à un titre déjà très riche à la base. Le Leader Pass sera disponible dans le courant de la semaine prochaine.

Le Leader Pass de Civilization VI comprend les packs suivants :

Pack Grands Négociateurs (Pack 1) : Disponible dès le 21 novembre 2022 : testez vos talents de diplomate avec le pack des grands négociateurs, comprenant Abraham Lincoln (États-Unis), la reine Nzinga Mbande (Kongo) et le sultan Saladin (Arabie)

Pack Grands Commandants (Pack 2) : Menez vos troupes à la victoire avec le Pack Grands Commandants, comprenant Tokugawa (Japon), Nader Shah (Perse)3 et Soliman le Magnifique (Empire ottoman)4

Pack Rulers of China (Pack 3) : établissez de nouvelles dynasties avec le pack Rulers of China, notamment Yongle, Qin Shi Huang l’unificateur et Wu Zetian

Pack Gouvernants du Sahara (Pack 4) : Revisitez le berceau de l’humanité avec le Pack Gouvernants du Sahara, comprenant Ramsès (Egypte), Cléopâtre ptolémaïque (Egypte), le Roi Sunjata Keita (Mali)

Pack Grands bâtisseurs (Pack 5) : Reconstruisez le monde mieux que jamais avec le Pack Great Builders, comprenant Theodora (Byzantins)5, Sejong (Corée)6 et Ludwig II (Allemagne)

Pack Ruler of England (Pack 6) : Complétez votre collection grandissante de monarques avec le pack Rulers of England, comprenant Elizabeth I (Angleterre), Varangian Harald Hardrada (Norvège) et Victoria – Age of Steam (Angleterre).