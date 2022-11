Le sujet serait-il un peu trop « brûlant » ? Une source bien informée (du moins on l’espère) a rapporté au site The Ankler qu’Apple aurait optionné les droits d’adaptation de la biographie « Confidence Man » de Maggie Haberman portant sur la vie de l’homme d’affaires et ex-président américain Donald Trump. Apple aurait récupéré les droits peu après la publication de l’ouvrage, ce qui peut d’autant plus s’expliquer que Confidence Man s’est écoulé à plus de 100 000 exemplaires un mois à peine après sa sortie et a terminé à la neuvième place des plus grosses ventes de biographies sur le site Amazon.

Pour une raison encore inconnue, Apple TV + aurait finalement abandonné le projet d’adaptation alors que la série était déjà rentrée en phase de préproduction. Le cas Trump serait-il un peu trop sulfureux pour le service de streaming d’Apple ? Ironie du sort, Donald Trump a annoncé il y a quelques heures à peine sa candidature pour un second mandat de président des Etats-Unis. Interpellé sur ce sujet par The Ankler, Apple n’a pas souhaité réagir.