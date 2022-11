Les nouveaux AirPods Pro 2 s’améliorent sur l’un des points essentiels des intras Bluetooth : la latence audio. Si l’on en croit Stephen Coyle, développeur et musicien à ses heures perdues, la latence moyenne des nouveaux écouteurs serait de 126 ms, contre 153 ms pour les AirPods 2, 167 ms pour les AirPods Pro et même 296 ms pour les tous premiers AirPods (ce qui est vraiment très mauvais).

Stephen Coyle a mesuré la latence en connectant les AirPods Pro 2 à un iPad et en mesurant l’écart entre le contact de l’Apple Pencil sur l’écran de l’iPad et le son émis lors de ce contact. La latence mesurée se rapprocherait de celles des haut-parleurs de l’iPad selon Stephen Coyle, ce qui ne serait toujours pas suffisant pour parler de latence faible, surtout en audio (plus de 100 ms reste une latence perceptible pour une oreille attentive).

L’écart constaté entre les deux générations d’AirPods Pro n’a cependant rien d’anodin et prouve qu’Apple améliore ses appareils sur des specifications qui ne sont pourtant pas mises en avant par le marketing autour du produit.