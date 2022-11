Si vous avez le Xbox Game Pass Ultimate, vous pouvez dès aujourd’hui avoir Apple Music et Apple TV+ offerts pendant trois mois. Les deux services de streaming du fabricant d’iPhone rejoignent le programme « Avantages du Xbox Game Pass Ultimate ».

Vous pourrez aussi découvrir plus de 100 millions de musiques, des playlists créées par des experts et plus encore grâce à Apple Music, le tout sans publicité dont vous pourrez profiter sur vos différents appareils. Pour Apple TV+, vous retrouverez de nombreux films, séries et documentaires.

Les membres du Xbox Game Pass Ultimate ne possédant pas d’abonnement Apple TV+ ou Apple Music peuvent réclamer les deux avantages ou seulement l’un des deux depuis leur console Xbox ou l’application Xbox sur Windows. Une fois l’avantage réclamé, vous serez redirigé directement vers le site d’Apple pour activer votre abonnement. Vous avez jusqu’au 31 mars 2023 pour profiter de cette offre.

L’offre est disponible dès aujourd’hui dans les différents pays où Apple Music et Apple TV+ sont disponibles, à l’exception de la Russie (Apple TV+ et Apple Music) et de de la Turquie (Apple TV+).

Pour ceux qui ne le savent pas, le Xbox Game Pass peut être considéré comme le Netflix du jeu vidéo. Vous payez un abonnement et pouvez jouer en illimité à de nombreux titres. Le catalogue s’étoffe tous les mois. Le prix est de 9,99€/mois. Avec l’offre Ultimate à 12,99€/mois, vous pouvez en plus profiter du cloud gaming et donc jouer en streaming.