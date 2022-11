Après une phase de bêta, Apple rend disponible à tous la nouvelle interface moderne d’iCloud.com. La bêta avait débuté le mois dernier et tout le monde peut maintenant en profiter dans la version finale.

Le nouveau design d’iCloud sur le Web offre un accès rapide à tous les services d’Apple. Cela inclut Localiser, Mail, Contacts, Calendrier, Photos, iCloud Drive, Notes, Rappels, Pages, Numbers et Keynote. Vous pouvez également gérer les paramètres de votre compte iCloud, notamment votre abonnement à iCloud+ et les informations de stockage associées.

La personnalisation s’invite également à la fête. Vous pouvez cliquer sur le bouton « Personnaliser la page d’accueil » et voir chaque élément se mettre à trembler, comme c’est le cas sur iOS au moment de changer les applications sur l’écran d’accueil. Vous pouvez aussi cliquer sur le bouton « – » pour retirer une section, choisir « Modifier » pour avoir une autre application à la place ou « Ajouter une mosaïque » pour ajouter une application à la liste. Il est également possible de modifier l’emplacement de chaque application. Une fois que vous avez tout configuré, il ne reste plus qu’à cliquer sur le bouton « Terminer » en haut de l’écran.

Il suffit de se rendre sur icloud.com puis de se connecter avec son compte Apple pour découvrir la nouvelle interface.