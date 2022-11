Call of Duty: Warzone Mobile prend date sur iOS, et il faudra être très patient puisque le FPS d’Activision Blizzard est annoncé pour le 15 mai 2023 (comme la version Android donc, qui était déjà en préco depuis déjà quelques semaines) ! Le trailer du jeu laisse comprendre que l’on sera très proche de la version sortie sur PC et consoles il y a deux ans. Pour rappel, Call of Duty Warzone est un battle royale jouable gratuitement et développé par les studios Infinity Ward et Raven Software. Call of Warzone Mobile était initialement programmé pour la fin de l’année en cours, mais comme souvent en ces temps troublés, le développement a subi quelques aléas.

Les joueurs qui précommanderont le jeu sur iOS auront droit à des équipements et armes supplémentaires dès le démarrage (M4-Archfield, X12-Prince of Hell, Ghost-Condemned, etc.). A noter que si le jeu n’est pas cross platform entre les versions mobiles et PC, la progression du joueur l’est en revanche. Le Battle Pass sera aussi valable à la fois sur les versions mobiles et consoles/PC.