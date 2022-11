Apple TV+ propose aujourd’hui la bande-annonce pour la saison 2 de son programme Mission: adoption. Elle fera ses débuts le mois prochain sur la plateforme de streaming.

Chacun des huit épisodes de la deuxième saison continue de raconter l’histoire d’un chiot qui trouve sa place dans la famille Peterson. Charles (Riley Looc) et Lizzie (Brooklynn MacKinzie), dont les approches différentes se complètent, s’inspirent et parfois se confondent, font tout ce qu’il faut pour trouver un foyer heureux et aimant pour chaque chien. La découverte de ce qui rend chaque chiot spécial offre une perspective unique qui aide le duo à surmonter ses propres obstacles.

Mission: adoption est un programme produit par Andrew Green, qui est également le showrunner, aux côtés de Iole Lucchese, Caitlin Friedman et Jef Kaminsky de Scholastic Entertainment, Richard King étant producteur. Tous les chiens présentés dans la série à la recherche d’un foyer permanent ont été adoptés pendant ou après la production.

La saison 2 de Mission: adoption sera disponible sur Apple TV+ le 9 décembre prochain. A priori, tous les épisodes seront disponibles d’un coup, alors que le service de streaming a souvent l’habitude de proposer un nouvel épisode chaque vendredi pour ses différentes séries. Mais cela varie selon les programmes.