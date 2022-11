Audible, le service de livre audio d’Amazon, améliore son application Apple Watch en la rendant autonome. Il n’est désormais plus nécessaire d’avoir obligatoirement son iPhone à côté pour en profiter.

Vous pouvez maintenant accéder à votre bibliothèque, lancer la lecture en streaming et télécharger des titres sans avoir à vous synchroniser avec un iPhone. Cela fonctionne aussi bien en Wi-Fi qu’avec une connexion cellulaire au niveau de la montre.

Audible met en avant trois points :

Écoute en streaming sans téléphone : que vous écoutiez avec des écouteurs ou des haut-parleurs Bluetooth, il suffit d’appuyer sur un titre de la bibliothèque Audible pour qu’il commence à être joué et téléchargé immédiatement sur l’Apple Watch — pas besoin de se connecter à un iPhone.

Flexible et personnalisé : une fois la lecture en streaming lancée, le contenu se télécharge simultanément en arrière-plan pour une écoute hors-ligne. Il existe également une option de streaming uniquement dans les paramètres, ainsi qu’un contrôle de la vitesse de la narration.

Synchronisation entre les appareils : grâce à la synchronisation transparente, vous pouvez reprendre là où vous vous êtes arrêté, quel que soit l’appareil.

Ne pas avoir d’iPhone à proximité et utiliser Audible sur son Apple Watch devient donc possible avec l’application autonome. À noter que l’iPhone est uniquement requis la première fois pour relier le compte. Mais après cela, le téléphone n’est plus nécessaire.

Audible est disponible gratuitement au téléchargement sur l’App Store. Le service de livre audio est disponible sous forme d’abonnement au prix de 9,95€/mois.