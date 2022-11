Grand classique du jeu indé « philosophico-artistico-arty », Old Man’s Journey + est la copie carbone du jeu d’aventure déjà sorti sur iOS en 2017. Pour rappel, le titre du studio Broken Rules met en scène un vieil homme qui réalise un voyage quasi métaphysique, une aventure qui marques les grandes étapes de l’existence d’un homme, soit « la vie, le regret et l’espoir ».

Au-delà de la direction artistique brillante et de ce fond narratif d’une rare densité pour un jeu vidéo, on se retrouve face à un puzzle game aux mécaniques originales bien qu’offrant peu de « challenges » : le joueur doit en effet tracer le « trajet » du vieil homme en se servant des éléments du décor, y compris ceux affichés au second ou au troisième plan. Il est ainsi possible de surélever ou d’abaisser une colline dans le lointain, et ainsi permettre à notre vieux sage d’avancer un peu plus loin. Un beau jeu, et sans doute in indispensable pour ceux qui considèrent qu’un jeu vidéo est aussi une oeuvre d’art à sa manière.

Old Man’s Journey + est disponible immédiatement dans Apple Arcade.