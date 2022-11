Si en Europe les ventes d’iPhone connaissent un gros coup de mou (résultat sans doute de politiques d’austérité et de contraintes salariales extrêmement fortes), il n’en va pas de même en Chine et en Asie du sud-est, où le smartphone d’Apple affiche une courbe de croissance impressionnante. Si l’on en croit les chiffres de Counterpoint Research, les ventes d’iPhone ont ainsi progressé de 63% en moyenne en Indonésie, Vietnam, Thailande et aux Philippines. Au Vietnam seul, les ventes d’iPhone ont augmenté de façon spectaculaire (+173%). Bien évidemment, l’iPhone domine très largement le segment du smartphone premium, un segment qui a progressé de 29% dans les pays sus-cités. A contrario d’Apple, Samsung était à la peine sur le Q3, avec des ventes en baisse de 13% sur un an.

La situation de l’iPhone est tout aussi favorable en Chine, où Apple a délogé Vivo à la quatrième place des plus gros vendeurs de smartphones. Les ventes d’iPhone lors de la journée spéciale de promos du 11 novembre ont largement éclipsé la concurrence : durant les quelques heures du festival, Apple a en effet récupéré 68% des revenus du secteur mobile en Chine ! Dans le même temps, les ventes globales de smartphones ont diminué de 35% durant le festival. On notera cependant qu’Apple a vendu 3,5 millions d’iPhone durant le festival shopping du 11/11, un score en baisse de 27% par rapport à l’an dernier.