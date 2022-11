Apple TV+ se tourne vers les contenus familiaux à l’approche des fêtes. Outre la disponibilité de la comédie musicale Spirited, Apple TV+ proposera gratuitement à la diffusion, et pour une durée limitée, l’épisode spécial Le Thanksgiving de Charlie Brown (qui date tout de même de 1975 !). Il sera possible de suivre – sans abonnement donc – les aventures de Charlie et de son chien Snoopy à partir du 23 novembre prochain et jusqu’au 27 novembre. Pour accéder à cet épisode, c’est très simple puisqu’il suffit de rentrer le titre de l’épisode dans la zone de recherche (dans l’app Apple TV) et d’en lancer la lecture.

L’autre sortie du jour c’est aussi la série jeunesse Poulette PiPelette, une série animée destinée aux tout petits et basée sur les livres pour enfants de David Ezra Stein. L’histoire est la suivante : « Ecrivaine en herbe, Piper la petite poule rousse se sert de son imagination débordante pour réécrire les histoires et plonge sans retenue dans des aventures inoubliables. »



La série se fixe pour objectif de familiariser les tous petits aux joies de l’écriture (on a bien dit les tous petits). L’intégralité des épisodes de la série est disponible dans Apple TV+.