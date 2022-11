Apple a mis en ligne une vidéo concernant le contrôle de sécurité, une nouveauté présente sur iPhone avec iOS 16. Elle permet d’interrompre rapidement le partage de vos informations, ou de passer en revue et de mettre à jour le partage avec certaines personnes et applications.

Lorsque vous utilisez la fonction de contrôle de sécurité, gardez à l’esprit que certaines personnes peuvent remarquer que vous arrêtez de partager vos données avec elles. Lorsque vous mettez fin à des relations de partage, vous pouvez perdre l’accès à des données, telles que des photos et des notes partagées.

Vous pouvez utiliser la fonction pour vérifier avec qui vous partagez des informations, restreindre les applications Messages et FaceTime à votre iPhone, réinitialiser les autorisations d’accès aux données système accordées aux applications, modifier votre code, modifier le mot de passe de votre identifiant Apple, et plus encore. Si vous voulez rétablir le partage avec une personne après avoir utilisé la fonction, il vous suffit d’ouvrir l’application ou le service à partir duquel vous voulez partager des informations et partager à nouveau le contenu souhaité.

Aussi, la fonction de contrôle de sécurité propose une réinitialisation d’urgence. Celle-ci consiste à arrêter immédiatement le partage des éléments, tous types de partage compris. La réinitialisation d’urgence permet également de passer en revue et de réinitialiser les réglages associés à votre identifiant Apple.