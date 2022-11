Surprise, Microsoft a décidé de faire revenir son clavier SwiftKey sur iOS. Le groupe avait annoncé l’abandonner en octobre et voilà que la situation évolue aujourd’hui.

L’abandon de SwiftKey sur iOS en octobre était assez confus sachant que Microsoft n’était pas réellement entré dans les détails. Voici ce que la société indiquait :

Aujourd’hui, le clavier SwiftKey est de retour sur iOS avec une disponibilité sur l’App Store. Pourquoi ce retour ? Microsoft fait comprendre qu’il y a eu une demande du public, ce qui l’a fait changer d’avis. Malgré tout, le groupe n’en a pas profité pour le mettre à jour, on reste avec la version datant d’avril 2021. Il n’est pas précisé s’il y aura des mises à jour l’avenir ou si le clavier restera tel qu’il existe aujourd’hui sans aucune évolution/amélioration.

Pour sa part, Vishnu Nath, vice-président et directeur général de OneNote et du groupe de produits Office chez Microsoft, a encouragé les utilisateurs à « rester à l’écoute de ce que l’équipe a en réserve ». De son côté, Pedram Rezaei, directeur technique de la division Cartes et des services locaux de Microsoft, a déclaré que l’entreprise allait « investir massivement dans le clavier », sans pour autant entrer dans les détails.

Microsoft SwiftKey Keyboard is BACK on iOS! 🎉🎊🍾🥳

Stay tuned to what the team has in store for it!

Link ➡️ https://t.co/X6eIq0VJgP pic.twitter.com/23OA67UynZ

— Vishnu.one (@VishnuNath) November 18, 2022