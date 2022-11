Une voiture, un SUV noir, a foncé sur l’Apple Store Derby Street situé au centre commercial de Hingham, une ville du Massachusetts aux États-Unis. Selon les médias locaux, il y a un mort et au moins 16 personnes blessées.

La police a fait appel à une dépanneuse pour retirer la voiture qui est contre le mur arrière et a piégé des personnes à l’intérieur. Plusieurs ambulances sont sur les lieux et un hélicoptère médicalisé est également intervenu. Plusieurs personnes ont été transportées à l’hôpital South Shore, qui dispose d’un centre de traumatologie de niveau 2. Sur les 14 personnes blessées, quatre sont dans un état critique.

Une personne présente sur les lieux a déclaré à une chaîne de télévision locale que le conducteur était ensanglanté mais vivant lorsqu’il a été extrait du SUV par les secouristes. Il n’y a pour le moment pas plus d’informations.

Just getting this picture from a contact in Hingham, MA and the rescues underway right now. I’m being told four people are trapped in the Apple store. @boston25 pic.twitter.com/aoKdL9o2xt

— Blair Miller (@BlairMillerTV) November 21, 2022