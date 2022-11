Nous vous en parlions il y a quelques jours : le Leader Pass et son contenu pantagruélique sont désormais disponibles pour le jeu de stratégie Civilization VI (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad). Si les nouveautés sont légion, on ne remarque pas vraiment de changements concernant la réalisation, alors que c’était pourtant une promesse du studio Aspyr. A noter que le Leader Pass est disponible directement via l’app (on ne le voit pas encore dans le descriptif du jeu).

Le Leader Pass de Civilization VI comprend les packs suivants :

Pack Grands Négociateurs (Pack 1) : Disponible dès le 21 novembre 2022 : testez vos talents de diplomate avec le pack des grands négociateurs, comprenant Abraham Lincoln (États-Unis), la reine Nzinga Mbande (Kongo) et le sultan Saladin (Arabie)

Pack Grands Commandants (Pack 2) : Menez vos troupes à la victoire avec le Pack Grands Commandants, comprenant Tokugawa (Japon), Nader Shah (Perse)3 et Soliman le Magnifique (Empire ottoman)4

Pack Rulers of China (Pack 3) : établissez de nouvelles dynasties avec le pack Rulers of China, notamment Yongle, Qin Shi Huang l’unificateur et Wu Zetian

Pack Gouvernants du Sahara (Pack 4) : Revisitez le berceau de l’humanité avec le Pack Gouvernants du Sahara, comprenant Ramsès (Egypte), Cléopâtre ptolémaïque (Egypte), le Roi Sunjata Keita (Mali)

Pack Grands bâtisseurs (Pack 5) : Reconstruisez le monde mieux que jamais avec le Pack Great Builders, comprenant Theodora (Byzantins)5, Sejong (Corée)6 et Ludwig II (Allemagne)

Pack Ruler of England (Pack 6) : Complétez votre collection grandissante de monarques avec le pack Rulers of England, comprenant Elizabeth I (Angleterre), Varangian Harald Hardrada (Norvège) et Victoria – Age of Steam (Angleterre).