Apple TV+ est en négociations avancées pour obtenir les droits du livre de Michael Lewis concernant Sam Bankman-Fried et en faire un film. Il s’agit du fondateur de FTX, une plateforme centralisée d’échange de cryptomonnaies. Celle-ci a récemment fait faillite, ce qui est surprenant au vu de sa taille et de sa valorisation (32 milliards de dollars).

Michael Lewis a écrit plusieurs livres, dont Moneyball (Le Stratège), The Big Short: Inside the Doomsday Machine et The Blind Side, avec chacun qui a été adapté en films. Selon Deadline, Apple veut obtenir les droits du futur livre sur Sam Bankman-Fried afin de proposer un film sur Apple TV+. Le montant négocié serait de l’ordre de sept chiffres. Amazon (Prime Video) et Netflix cherchent également à obtenir les droits, mais le fabricant d’iPhone serait pour le moment le candidat privilégié.

Il se murmure qu’Adam McKay pourrait être impliqué, mais si c’est le cas, ce ne serait pas pour tout de suite. Il connaît déjà le travail de Michael Lewis, puisqu’il a adapté The Big Short en film.

Le livre de Michael Lewis tentera d’expliquer ce qui s’est passé au sein de la société FTX avec Sam Bankman-Fried, qui a été contraint de mettre en vente sa riche station balnéaire des Bahamas et de faire face aux retombées qui ont également vu un certain nombre de célébrités poursuivies en justice pour leur rôle dans la promotion de cette station. Avec les révélations, les prêts d’un milliard de dollars, l’argent accaparé par Sam Bankman-Fried et sa petite amie, et d’autres manigances rapportées chaque jour, il y a largement de quoi faire un film.