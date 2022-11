Il était légitime de se demander ce qu’il adviendrait des jeux mobiles développés par Square Enix Montréal après que le studio ait changé de nom (et en partie d’organisation) suite à son rachat par Embracer Group au mois d’août de cette année. Le studio Onoma (ex Square Enix Montréal donc) vient d’apporter une réponse abrupte à ces interrogations : les jeux Arena Battle Champions, Deus Ex Go, Hitman Sniper : The Shadows ainsi que Space Invaders : Hidden Heroes ne pourront plus être lancés à partir du 4 janvier prochain. Ces mêmes jeux seront retirés de l’App Store et du Play Store dès le 1er décembre prochain. Quant aux achats in-apps, ces derniers sont immédiatement stoppés à partir de ce mercredi 23 novembre (aucun remboursement ne sera effectué).

Cette décision malheureusement pas vraiment surprenante est tout de même assez triste en soi, car les jeux sus-cités sont réellement de bons jeux mobiles. Plus dommageable encore, Deus Ex GO n’est disponible QUE sur mobile, ce qui signifie ce très bon titre va tout simplement disparaitre… totalement.