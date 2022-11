La situation est plus que jamais hors de contrôle dans l’usine Foxconn de Zhengzhou, qui est aussi la principale usine de fabrication d’iPhone. Confrontés depuis plusieurs semaines à des mesures de confinement extrêmement dures (cantine fermée par exemple), mais aussi à des salaires impayés (malgré l’annonce de bonus… non payés eux aussi), de nombreux ouvriers ont fini par se révolter suite à l’émergence d’un nouveau foyer de COVID à l’intérieur du site.

More riots broken out at Foxconn factory in communist #china 's Zhengzhou. Violence clashes escalated by both CCP & chinese rioters, tear gas grenades were fired as chinese rioters returned hostiles w/ fire distinguisher. pic.twitter.com/5OU7dXAiiE

Pour ne rien arranger, des rumeurs complotistes ont envenimé la situation, nombre de manifestants soupçonnant l’armée chinoise de se servir de l’usine Zhengzhou pour mener une expérience COVID secrète en conditions réelles, l’objectif supposé étant de compter les décès du COVID dans un endroit clos. Les craintes des ouvriers concernant le COVID ne datent pas d’aujourd’hui : dès le début du confinement (lockdown) de l’usine, des employés de Foxconn affirmaient que les conditions sanitaires à l’intérieur du site étaient largement insuffisantes.

WARNING: Graphic Content. Hundreds of workers at Apple’s main iPhone plant in China clashed with security staff after being locked up for weeks to quash a Covid outbreak.

