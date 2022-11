George Hotz, qui a pour pseudo geohot, est bien connu dans le monde de l’iPhone puisqu’il a créé plusieurs outils de jailbreak d’iOS. Cela va en réalité plus loin, puisqu’il a été l’une des premières personnes à débloquer le premier iPhone en 2007 afin de l’utiliser chez n’importe quel opérateur.

George Hotz/geohot avait l’avantage d’être qualifié et bien connaitre iOS, ce qui lui a notamment permis de proposer des jailbreaks de type untethered. Cela signifie que le jailbreak restait en place en cas de redémarrage de l’iPhone, là où les jailbreaks de type tethered nécessitent de refaire la manipulation. Comme vous pouvez vous en douter, créer un outil untethered est bien plus compliqué.

Cela fait quelques années que George Hotz a mis de côté le jailbreak d’iPhone. Il s’est ensuite penché sur celui de la PlayStation 3 (ce qui lui a causé des soucis avec Sony) et a lancé son entreprise d’aide à la conduite, Comma.ai. Il l’a quittée le mois dernier et voilà maintenant qu’il rejoint Twitter.

Le hacker a confirmé avoir commencé un stage chez Twitter le 19 novembre et a maintenant 12 semaines pour régler la fonctionnalité de recherche. Il va « faire de son mieux », mais admet également qu’il se contenterait de supprimer la pop-up de connexion qui apparaît si vous faites défiler Twitter sans être connecté.

L’annonce du stage intervient alors que Twitter recrute activement pour des postes dans les domaines de l’ingénierie et des ventes, après avoir licencié près des deux tiers de son personnel dans la foulée immédiate de la prise de contrôle de l’entreprise par Elon Musk. Des milliers de personnes ont été licenciées, tandis que des centaines d’autres ont choisi de partir après l’ultimatum d’Elon Musk concernant la nouvelle éthique de travail « extrêmement hardcore » de l’entreprise.

Okay, summarizing:

‣ Searching within "liked" and "seen" tweets with a modifier should be table stakes.

‣ The modifiers and advanced search should be surfaced a lot better. Discord does this well.

‣ Move away from exact text search and toward embeddings.

— George Hotz 🐀 (@realGeorgeHotz) November 22, 2022