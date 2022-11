A l’heure des campagnes de phishing, des ransomwares et des listings de données personnelles en provenance des serveurs de grosses sociétés, il est tentant de vouloir se rendre « invisible » sur la toile, histoire de ne pas devenir la prochaine cible d’une campagne de hacking quelconque. Certes, il est toujours possible de manoeuvrer dans la jungle du web en limitant les risques, mais cela demande un effort constant, une gymnastique quasi journalière dont beaucoup finissent logiquement par se lasser. Et même en prenant ces précautions, il n’est pas rare de retrouver son nom, son mail ou son numéro de mobile dans l’une de ces listes qui font régulièrement l’actu des sites informatiques.

La principale raison de ce traçage quasi incontournable, elle est à chercher du côté des agrégateurs de données, de redoutables outils logiciels au service de la pub ciblée… ou pire encore dans de mauvaises mains. Les données récupérées en masse sont ainsi monétisées, vendues parfois au plus offrant (qui n’est pas forcément le plus respectable). Les parades existent : peu le savent, mais le cadre du RGPD en Europe oblige les sites à supprimer les données de l’utilisateur sur simple demande, mais il est tout aussi légal de demander le retrait de ces mêmes données des dizaines d’agrégateurs en fonctionnement continu. Gros soucis, cette démarche est absolument harassante. Incogni, édité par le fournisseur de VPN Surfshark, permet d’automatiser ces démarches. Le logiciel demande en effet, en votre nom propre, la suppression de vos données auprès d’un grand nombre d’agrégateurs.

Dans le détail, Incogni demande la suppression de vos infos personnelles auprès de dizaines de courtiers en données (qui pilotent les agrégateurs), et en sus selon une méthodologie qui suit à la lettre le cadre légal du RGPD (Règlement général sur la protection des données) et du CCPA (California Consumer Privacy Act). Il n’est en effet pas rare que, dès lors que la procédure de demande de retrait ne suit pas ces règles, les courtiers se réservent le droit de ne pas accéder à la demande de retrait. Cette automatisation de la demande de retrait est on ne peut plus simple à activer puisqu’il suffit de renseigner la fiche de demande (nom complet, adresse), accorder une procuration à Incogni, choisir un forfait mensuel ou annuel… et enfin appuyer sur un bouton rouge ! Le logiciel renvoie même les réponses des courtiers en données. Etant donné l’énorme masse de courtiers existants, Incogni utilise un algorithme de son cru pour sélectionner les courtiers les plus susceptibles de détenir vos données personnelles.

Seule contrainte dans ce processus d' »invisibilisation » en ligne, le temps, car les courtiers ont de 30 à 45 jours pour répondre à une demande de suppression de données. Il est certes possible de disposer des services d’Incogni pour un seul mois (facturé 11,49 dollars), mais la probabilité est si grande de voir vos données réintégrer les agrégateurs qu’il sera très vite préférable de privilégier l’abonnement annuel. Cela tombe, bien, pour le Black Friday, l’abonnement annuel est en promo à 55,58 dollars (-60%), soit seulement 4,63 dollars/mois grâce au code INCOGNI60 . L’offre promotionnelle est valable jusqu’au 4 décembre.

