La mission Artemis-1 se poursuit: la capsule Orion actuellement en orbite autour de la Lune contient un iPad qui fait lui-même partie du système de communication Callisto. L’objectif de la NASA est ici de vérifier que les communications audios et visuelles entre la capsule et les équipes au sol se déroulent sans encombres ; étant donné que la capsule n’est pas habitée, les ingénieurs de la NASA et de Lockheed Martin ont donc mis au point un protocole de test nécessitant l’emploi d’un iPad et du système de visioconférence Webex (via Alexa).



L’un des tests de communication effectués consiste à renvoyer vers la Terre l’image de messages affichés via Webex sur l’iPad du système Callisto. Une caméra embarquée dans la capsule est chargée de visionner les messages affichés sur l’écran de l’iPad, des images qui sont bien sûr renvoyées vers la Terre. Et ces messages, ce sont ceux d’internautes comme vous et moi ! Tout un chacun peut en effet se rendre sur le site de Callisto, écrire un message (jusqu’à 130 caractères maximum) dans la zone de saisie en bas de page, et le soumettre à vérification avant envoi. Comme on peut s’en douter, Lockheed Martin avertit que « les messages ayant un contenu désobligeant, diffamatoire, raciste, sexiste ou autrement inapproprié seront automatiquement rejetés ». Il en est de même pour les messages avec du contenu sous copyright.

Pour rappel, la mission Artemis de la NASA se découpe en 4 grosses étapes (de Artemis-1 à Artemis-4),, le retour des astronautes sur la Lune n’étant prévu que pour la mission Artemis-4, à l’horizon 2025-2026.