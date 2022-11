Réalisée par le tandem Mark Boal et Pablo Trapero, la série d’action Echo 3 démarre en trombe sur la plateforme Apple TV+. Inspirée de la série primée « When Heroes Fly » réalisée par Omri Givon et adaptée du roman « Pour elle, volent les héros » d’Amir Gutfreund, Echo 3 raconte l’histoire d’Amber Chesborough, une jeune scientifique, qui est enlevée aux abords de la frontière entre la Colombie et le Venezuela. Bambi, Le frère d’Amber, ainsi que son mari Prince, tous deux vétérans de l’armée pour les forces spéciales, vont se lancer à la recherche d’Amber après que les autorités se soient montrées très attentistes dans la façon de gérer le dossier.



Luke Evans (Bambi), Michiel Huisman (Prince) et Jessica Ann Collins (Amber) sont les acteurs principaux de cette série remuante. On ne se plaindra de l’arrivée d’une série de pure action dans Apple TV+, le genre étant largement sous-représenté sur la plateforme (cela évite pas mal de nanars, mais tout de même…). Les 3 premiers épisodes d’Echo 3 sont immédiatement disponibles sur Apple TV+ et les épisodes suivants arriveront chaque vendredi.