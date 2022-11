La situation est toujours aussi critique sur le site de production de Zhengzhou. Malgré les excuses de Foxconn concernant les salaires et les bonus non payés, de nombreux ouvriers ont accepté le montant de départ proposé par le fournisseur chinois (équivalent de 1400 dollars). Reuters affirme que près de 20 000 ouvriers manifestants ont préféré prendre cette dernière indemnité et quitter l’usine, ce qui en dit long sur les conditions de travail à l’intérieur du site. Des clichés impressionnants montrent une énorme foule de salariés de Foxconn, bagages en main et attendant patiemment l’arrivée des bus.

Des milliers d’ouvriers de Foxconn attendent le bus qui leur permettra de quitter définitivement le site de Zhengzhou

Si quelques employés en partance affirment que les capacités de production du site n’ont pas été trop impactées par les évènements récents, d’autres sources indiquent cependant que près de 30% de la production d’iPhone 14 sur le mois de novembre pourrait être perdue, un pourcentage qui se rajoute à la grosse baisse de production déjà anticipée avant les émeutes. Côté clients, il devient aussi légitime de se demander si, dans ce contexte chaotique, le contrôle qualité des chaines de production a pu se dérouler dans des conditions normales.