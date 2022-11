Apple Music annonce From Apple Music With Love, une célébration qui débute aujourd’hui et permet aux abonnés du service de streaming d’avoir des « cadeaux » de la part d’artistes.

Jusqu’au 30 novembre, From Apple Music With Love permet à un certain nombre d’artistes internationaux de partager du contenu supplémentaire avec leurs fans sur Apple Music. Parmi les artistes qui participent à l’opération figurent Sam Smith, Shania Twain, Fred Again, John Legend et DJ Khaled.

Les cadeaux offerts par les artistes comprendront un éventail d’éléments, notamment des enregistrements en direct, de nouvelles versions de leurs chansons préférées, une réédition d’un album classique aux côtés d’un tout nouvel album de vacances et des mixages. Voici ce qu’indique Apple Music :

Comme chaque année, Apple Music gâte ses personnes abonnées à l’approche des fêtes de Noël. En 2022, un concert live de Sam Smith au Royal Albert Hall, un EP intimiste de John Legend, une réédition spéciale de l’album culte de Shania Twain Come On Over, un album de Noël signé Harry Connick, Jr., des mixes festifs de DJ Khaled et de Fred again…, ainsi qu’une performance de WILLOW enregistrée pour son anniversaire s’ajoutent en exclusivité au pied du sapin de tous nos membres. Laissez-vous porter dès à présent par la magie de Noël avec ces expériences musicales que nous avons conçues juste pour vous.

Le premier cadeau vient de Fred Again, surnommé « l’as de l’électronique britannique » par le service de streaming. Il est possible d’écouter son Boiler Room sur Apple Music.

On the first day of #FromAppleMusicWithLove, @fredagainagain1 gave to me… his @boilerroomtv DJ Mix!

Vibe out to his now-infamous set in #SpatialAudio with @Dolby Atmos. ⚡ https://t.co/Lk8XHRRAsH pic.twitter.com/zeupBeRgTk

— Apple Music (@AppleMusic) November 25, 2022