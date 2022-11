Noël est dans moins de 30 « dodos » désormais, et Apple rappelle à notre bon souvenir que la comédie musicale Spirited est disponible dans son service par abonnement Apple TV+. Le scénario reprend l’histoire modernisée et revisitée du célèbre conte de Dickens Monsieur Scrooge (Ryan Reynolds), mais ici dans une version beaucoup moins « sombre » que le film de Robert Zemeckis (avec Jim Carrey dans le rôle de Scrooge). Comme dans le conte original, le Scrooge moderne un peu trop désabusé reçoit la visite de 4 fantômes passablement fantasques qui vont bien sûr changer sa perception de l’existence.



La BO du film, forcément cruciale pour le genre, est signée Benj Pasek et Justin Paul, et on ne peut pas dire que les acteurs principaux ne font pas d’efforts pour mettre au mieux en valeur des morceaux parfois un peu trop sirupeux. C’est le cas de “Bringin’ Back Christmas”, (vraiment) chanté par l’innérrable Ryan Reynolds (Deadpool, Cool Guy, etc.). Pour l’occasion, Apple diffuse l’extrait correspondant à ce morceau, et l’on constate que l’acteur américain s’en sort vraiment avec les honneurs. Pour ne rien gâcher, la vidéo propose même les paroles du morceau à la façon d’un karaoké. Spirited, avec Ryan Reynolds, Will Ferrell et Octavia Spencer en vedettes est disponible dans Apple TV+.