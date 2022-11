Foxconn semble ne plus trop savoir quoi faire pour empêcher les salariés de l’usine de Zhengzhou de débrayer de leur poste. Malgré le départ volontaire de 20 000 ouvriers (dont de très nombreux émeutiers et manifestants) qui ont quitté le site avec un solde de tout compte équivalent à 1400 dollars, la colère gronde toujours parmi les employés de l’usine, ces derniers ne supportant plus les mesures de confinement (lockdown) ultra restrictives.

Le plus gros fabricant d’iPhone vient donc de sortir une nouvelle « solution » de son chapeau, soit un énorme bonus de 1800 dollars pour les employés à temps plein qui ont été embauchés au début du mois de novembre. Foxconn semble craindre un effet boule de neige des revendications sur les derniers « renforts » d’employés. La démobilisation de ces masses salariales fraiches pourrait pénaliser une production d’iPhone déjà amputée de 30% de sa capacité. A noter que les « anciens » employés de l’usine bénéficient déjà de plusieurs primes…dont la portée avait été nettement diminuée par des soucis de paiement.

Malgré l’accumulation inédite de problèmes durant la période commercialement la plus prometteuse de l’année, le site de Zhengzhou continue tant bien que mal à fabriquer des iPhone. Reste à savoir combien d’ouvriers travaillent encore sur le site, et combien d’iPhone sortent des chaines de production pour satisfaire la demande…