C’est ce qui s’appelle partir en beauté. L’acteur oscarisé Gary Oldman, devenu célèbre pour ses interprétations impeccables dans des films aussi divers que The Dark Knight, Dracula ou bien encore Hannibal, a annoncé au Sunday Times sa décision d’arrêter sa carrière : « J’ai eu une carrière enviable, mais les carrières s’étiolent, et j’ai d’autres choses qui m’intéressent en dehors du métier d’acteur. Quand vous êtes jeune, vous pensez que vous allez finir par toutes les faire – comme lire tel livre – puis les années passent. »



Et l’acteur de préciser le moment de son départ en retraite : « J’aurai 65 ans l’année prochaine et 70 ans bientôt. Je ne veux pas être actif quand j’aurai 80 ans. Je serais très heureux, honoré et privilégié de jouer le rôle de Jackson Lamb – et ensuite de raccrocher ». Oldman arrêtera donc définitivement de tourner après la fin de la série Slow Horses (Apple TV+) pour laquelle l’acteur a tout de même déjà signé…pour deux saisons supplémentaires (en plus des saisons 1 & 2 déjà bouclées). Ce n’est donc pas pour tout de suite…

Dans la série d’espionnage Slow Horses, Gary Oldman incarne Jackson Lamb, un agent du MI5 alcoolique et grincheux en charge d’une équipe de bras cassés et d’agents dont plus personne ne veut. Un rôle parfaitement taillé pour Gary Oldman, et qui lui vaudra peut-être quelques prix supplémentaires lors des prochaines cérémonies de récompenses… La saison 2 de Slow Horses fera ses débuts sur Apple TV+ le 2 décembre prochain.