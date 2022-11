Les utilisateurs avec un Mac Intel ou Apple Silicon ont maintenant le droit à Ryujinx, un émulateur permettant de jouer aux jeux Nintendo Switch. Il était jusqu’à présent disponible sur Windows et Linux. Un autre émulateur est Yuzu, mais celui-ci n’est pas disponible sur les ordinateurs d’Apple.

Les développeurs Ryujinx ont donc porté l’émulateur de Switch sur Mac et en ont profité pour tirer parti des similitudes entre le processeur Nvidia Tegra X1 de la console de Nintendo et les puces Apple Silicon. En effet, ils s’appuient sur l’architecture ARM et cela a bien aidé les développeurs pour certaines étapes critiques du développement. En effet, les mêmes commandes peuvent être exécutées avec les puces Apple Silicon et le modèle que l’on retrouve dans la Switch.

L’histoire est toutefois différente pour la partie graphique (GPU), sachant qu’Apple utilise son API Metal et que celle-ci se veut limitée et difficile à utiliser selon les développeurs de l’émulateur. Cela étant dit, l’émulateur a pu voir le jour sur Mac grâce à diverses parades.

Est-il possible de jouer à tous les jeux Switch ? Presque. Certains, comme The Legend of Zelda: Breath of the Wild, ne sont pas jouables à cause de l’ARM64 Hypervisor qui ne fonctionne pas toujours. Forcer manuellement l’ARM64 JIT peut techniquement permettre de lancer les jeux, tout comme le fait de passer par Rosetta, mais il ne s’agira pas d’une expérience optimale.

Côté performances, les retours des utilisateurs sont globalement bons. Il reste encore des optimisations à faire, c’est certain. Mais dans l’ensemble, l’expérience de jeu est bonne.

Voici quelques vidéos de gameplay :

Légendes Pokémon : Arceus

Animal Crossing: New Horizons

Mario Kart 8 Deluxe

Super Mario Odyssey

À noter au passage la présence de la fonction LDN, cela permet de jouer avec d’autres joueurs utilisant Ryujinx ou une Nintendo Switch hackée (avec un custom firmware) via des serveurs dédiés, en LAN ou ldn_mitm.

L’émulateur Ryujinx pour Mac est disponible au téléchargement à cette adresse.