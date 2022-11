Apple TV+ ne cesse de renforcer sa réputation de service à contenus qualitatifs, aussi bien pour les adultes que pour les très jeunes. Cette qualité de production est aussi soulignée par les nombreux prix remportés par la plateforme, à l’instar des BAFTA Children & Young People glanés hier soir par 4 des programmes jeunesse d’Apple TV+. La série Super Sourde (El Defeato) remporte le trophée dans la catégorie nouvellement créée Content for Change (contenus améliorant l’inclusion, ici des enfants portant un appareil auditif), le superbe Wolfwalkers de Tomm Moore et Ross Stewart remporte le prix du meilleur long métrage d’animation, La Petite Ferme Enchantée est nommée meilleure série Pre-School- Live Action (pré-scolaire) et enfin, l’acteur Chris O’Dowd remporte un prix d’interprétation pour sa performance dans Nous sommes là : notes concernant la vie sur la planète Terre.



Pour la seule année 2022, Apple TV+ a remporté 3 Oscars (dont celui du Meilleur film pour CODA), 2 Golden Globes, 9 Emmy Awards, 2 BAFTA TV, et donc 4 BAFTA Children & Young People ; et encore ne parle t-on ici que des cérémonies de prix les plus importantes.