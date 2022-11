Apple vient d’annoncer l’ouverture, le 3 décembre prochain, d’un Apple Store dans le centre commercial The American Dream situé dans le New Jersey. The American Dream, qui a ouvert ses portes en 2019 à East Rutherford, est rien moins que le second centre commercial le plus vaste de tous les Etats-Unis, surpassant même le centre commercial King of Prussia de Pennsylvanie de plus de 18500 m² ! Le plus grand centre commercial américain reste The Mall of America avec une superficie totale de 390 000 m² dont 258 000 m² de surface de ventes

Ce centre commercial est en fait tellement gigantesque qu’il contient le parc d’attractions Nickelodeon Universe, le parc aquatique DreamWorks, une station de ski et de snowboard intérieure ouverte toute l’année, une patinoire, un restaurant de hamburgers appartenant à la star de YouTube MrBeast, et bien plus encore. Forcément, on s’attend à ce que la boutique d’Apple soit à la hauteur de ce gigantisme. A noter enfin que pour le jour de l’ouverture, l’Apple Store proposera des sessions Today at Apple gratuites. Apple a ouvert à ce jour 520 Apple Store dans le monde.