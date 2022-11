Cette publicité trônera sans doute dans le top 10 des spots les plus déjantés d’Apple, un digne successeur de la campagne « Mac vs PC ». Dans un spot totalement improbable donc, les acteurs Will Ferrell et Octavia Spencer vantent les mérites d’un nouveau service Apple, le Ryan Reynolds+, un clin d’oeil appuyé au service de streaming Apple TV+. Et donc, il s’avère que le Ryan Reynolds+ est un modèle comique ultra sophistiqué, avec une gamme d’émotions multipliée par trois, programmé avec 5 chansons incluses et 4 danses, et bien sûr tout cela au profit d’un « plaisir optimal ».



Bien sûr, il y a quelques bugs, comme ce visage hideux (c’est Ferrell qui l’affirme), mais heureusement en partie masqué par une barbe de 3 jours. Cette présentation « à la Apple » semble finalement blaser Ryan Reynolds, qui annonce tout de go qu’il a 3 enfants et qu’il faut cesser ces enfantillages. De l’autodérision chez Apple, voilà qui fait vraiment plaisir à (re)voir. La comédie musicale Spirited est disponible dans Apple TV+.