Apple continue de surdominer le marché de la smartwatch et se permet même de consolider son avance. Si l’on en croit les petits calculs de Counterpoint, l’Apple Watch occuperait ainsi 50,6% du marché de la smartwatch lors du Q3 2022, un pourcentage faramineux bien entendu facilité par le lancement de l’Apple Watch Series 8 et de l’Apple Watch Ultra. Sur le Q3 toujours, 56% des Apple Watch vendes sont des Apple Watch Series 8. Le marché de la montre connectée a progressé de 30% d’une année sur l’autre, et Samsung fait encore mieux avec une croissance de 65% pour sa Galaxy Watch Series 5. Cela reste cependant insuffisant pour venir ne serait-ce que titiller les plates-bandes d’Apple.

La part de marché de Samsung reste plus de deux fois inférieure à celle d’Apple sur le marché de la smartwatch ! Quant au troisième du classement, Amazfit, ses ventes de montres/bracelets connectés sont 7 fois inférieures (en volume) à celles d’Apple. Sur le marché de la montre connectée, il y a vraiment Apple… et les autres. Un sacré constat alors même que l’Apple Watch était promis à l’échec par de nombreux analystes peut de temps après son lancement