Apple Arcade nous prépare du lourd pour la saison des fêtes, avec notamment la disponibilité de l’immense Dead Cell, sans doute l’un des meilleurs titres de l’App Store. Le roguevania du studio français Motion Twin est un pur bijou du genre, et le plus beau est bien que cette version Apple Arcade dispose des DLC The Bad Seed, Fatal Falls et Queen and the Sea ! Un incontournable dans le service par abonnement d’Apple ! Dead Cell+ sera disponible dans Apple Arcade le 2 décembre prochain.



Le 9 décembre, il faudra compter sur JellyCar Worlds, soit le retour d’un jeu très populaire de l’App Store lors des premières années de la boutique applicative. L’objectif consiste ici à emmener une voiture toute molle au bout de niveaux bien barrés. Drôle, mais pas forcément si facile, JellyCar Worlds bénéficie en sus d’un solide moteur physique de type ragdoll.



Enfin, et l’on peut penser que cette sélection de décembre n’est pas exhaustive, My Little Pony: Mane Merge ferme le bal de ces préannonces. Mélange de sim-life et de puzzle-game de type match 3, My Little Pony: Mane Merge s’adressera vraiment aux plus jeunes des joueurs iOS.