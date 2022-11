Un homme de 27 ans a acheté 300 exemplaires d’iPhone 13 au célèbre Apple Store de la 5e Avenue à New York et a été volé quelques instants après être sorti de la boutique, révèle un média local. L’histoire a eu lieu hier.

L’homme avait les 300 iPhone dans trois sacs différents. Il a quitté l’Apple Store et s’est dirigé vers sa voiture à 1h45 du matin (l’Apple Store de la 5e Avenue est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7). Soudainement, une autre voiture est arrivée à son niveau et deux hommes ont surgi, lui demandant de leur donner ses sacs. L’homme a naturellement refusé, ce qui a déclenché une bagarre. Il a reçu un coup de poing au visage avant que les voleurs ne s’enfuient avec l’un des sacs.

Le sac en question comprenait 125 iPhone dont la valeur est de 95 000 dollars. Selon la police, l’homme en question effectuait souvent de gros achats d’iPhone dans cet Apple Store afin de les revendre par le biais de sa petite entreprise. Il n’est pas précisé pourquoi il a effectué un tel achat à près de 2 heures du matin ni s’il a été spécifiquement ciblé en raison de ses habitudes d’achat passées.

Aujourd’hui, la police de New York enquête sur le vol et la victime n’a pas été sérieusement blessée. Une description des suspects et de leurs véhicules n’a pas encore été publiée.